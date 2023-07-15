Boyabat ve Saraydüzü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

SİNOP (AA) - Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Boyabat ilçesinde etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına puta koşusu gerçekleştirildi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda minik erkekler, minik kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler, genç kızlar ve büyük erkekler olmak üzere yedi kategoride düzenlenen yarışmaya 30 sporcu katıldı.

Koşuda dereceye girenlere madalya ve hediyeler verildi.

Saraydüzü ilçesinde ise etkinlikler kapsamında Kaymakam Tugay Kalkanlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına ziyarette bulunarak dua etti.