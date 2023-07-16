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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:24
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        SİNOP (AA) - Sinop’un Boyabat, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Türkeli ilçesinde kent meydanında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan nöbette, günün anlam ve öneminin anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı.

        Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile son buldu.

        Erfelek ilçesindeki program ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ile başladı.

        Ardından Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından törende, şehitler için dua edildi.

        Program, protokol konuşmaları ve slayt gösterileriyle sona erdi.

        Boyabat ilçesinde de kent meydanında yapılan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından slayt gösterimi gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından son buldu.

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