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        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:31
        Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sinop-Erfelek kara yolu Hasandere mevkisinde, M.T. idaresindeki 57 AAY 920 plakalı motosiklet, E.Ö. yönetimindeki 57 AAG 229 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Yolun kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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