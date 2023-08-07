Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Durağan'da "Off-Road ve Kamp Çadır Etkinlikleri" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durağan'da "Off-Road ve Kamp Çadır Etkinlikleri" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Durağan Kaymakamlığı ve Durağan Belediyesinin düzenledikleri "Durağan Off-Road ve Kamp Çadır Etkinliği" ilgi gördü.

        Kaymakamlığının koordinesinde, Durağan Belediyesince hafta sonu organize edilen Off-Road etkinliğinin ilk etabı İkiz Göletler'deki ve Gökırmak Vadisi'ndeki bireysel performans gösterilerinin, Sinop Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz’in start vermesi ile başladı.

        Etkinliğin 2. Etap gösterileri Buzluk Yaylası'nda devam etti. Vali Yardımcısı Deniz, kamp kuran off-road ekibine yöreye ait keşkek, yahni ve Durağan pirinci ikram etti

        Buzluk Yaylası Kalfet Konağı'nın bahçesinde kurulan kamp çadır alanında düzenlenen müzik etkinliğinde konuşan Deniz, katılımcılara teşekkür edip, bu tür sportif ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam ettirileceğini söyledi

        Deniz, gösteriler sonunda Durağan Belediyesiyle birlikte off-road ekibini Tarihi Durakhan'da ağırlayarak, İstanbul, Bolu ve çevre illerden ilçeye gelen off-road ekibine ve misafirlere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 19'uncu Karadeniz Judo Turnuvası tamamlandı
        Sinop'ta 19'uncu Karadeniz Judo Turnuvası tamamlandı
        GÜNCELLEME - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı
        Sinop'ta düğün konvoyundaki kamyonetten düşen davulcu yaralandı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı
        Ayancık'ta öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendi
        Ayancık'ta öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendi