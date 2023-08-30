30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlanıyor Sinop'un Boyabat, Durağan, Türkeli ve Gerze ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat, Durağan, Türkeli ve Gerze ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boyabat’ta, Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlam ve öneminin belirtken konuşmaların ardından sona erdi.

Tören sonrası Kaymakam Yılmaz, beraberindeki heyet ilçe mezarlığını ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Saraydüzü ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz ve Belediye Başkanı Hasan Peker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Erfelek ilçesinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolasıyla Musa Can Meydanı’nda tören düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Düzgün ve Belediye Başkanı Mehmet Uzun tarafından Atatürk Anıtı’na çelen sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlamını belirten konuşmalar ile şiirlerin okunduğu tören, tören geçidi ile sona erdi.

Türkeli ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve Veysel Şahin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmalarıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.