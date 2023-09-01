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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:34
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek-Sinop kara yolunda devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta ve içerisindeki 2 zanlının üzerinde yapılan aramada, 57 gram metamfetamin, 6 gram toz uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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