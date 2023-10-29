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        Sinop'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı

        Sinop'un Boyabat, Ayancık, Saraydüzü, Gerze ve Türkeli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:22
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        Sinop'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı
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        Sinop’un Boyabat, Ayancık, Saraydüzü, Gerze ve Türkeli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı.

        Boyabat’ta Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

        100. yıla özel koreografi gösterisinin yanı sıra halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı tören, tören geçidi ile son buldu.

        Türkeli’de. Huzur Dinçel Stadı’nda düzenlenen Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin’in vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, çeşitli gösterilerin sunulması ve ardından tören geçidinin yapılmasıyla son buldu.

        Ayancık ilçesinde Gazi Stadı’nda tören Kaymakam Recep Hasır ve Belediye Başkanı Kaya’nın törene katılanların bayramını kutlayarak başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, öğrenciler tarafından yapılan halk oyunları gösterisi ile devam etti.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilen tören, tören geçidi ile son buldu.

        Saraydüzü’nde Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Davut Boztaş ve Belediye Başkanı Hasan Peker’in vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu tören, çeşitli gösterilerin yapılmasıyla son buldu.

        Gerze ilçesinde festival alanında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği törende, kortej geçişi yapıldı.

        Erfelek’te Musa Can Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Sercan Yıldız ve Belediye Başkanı Mehmet Uzun’un törene katılanların bayramını kutlayarak başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

        Tören, tören geçidinin yapılmasıyla sona erdi.

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