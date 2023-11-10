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        Sinop'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü öldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:42
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        Sinop'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü öldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.D. yönetimindeki 57 AAD 321 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında R.A'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede R.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri

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