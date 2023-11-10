Sinop'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü öldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

M.D. yönetimindeki 57 AAD 321 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında R.A'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede R.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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