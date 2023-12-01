Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ile suçtan temin edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.