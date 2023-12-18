Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Erfelek Kaymakamı Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti

        Sinop'un Erfelek ilçesinde Kaymakam Sercan Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erfelek Kaymakamı Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Erfelek ilçesinde Kaymakam Sercan Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti.

        Yıldız, beraberindeki heyetle birlikte, 2016 yılında Kayseri'de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında şehit düşen er Kenan Döngel’in Akçasöğüt köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

        Ziyarette şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Yıldız, aileye tekrar başsağlığı dileğinde bulundu.

        Daha sonra şehit Döngel'in kabrini ziyaret eden Yıldız ve beraberindekiler dua etti.

        Yıldız, ziyarette, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

        Döngel ailesini çocuklarının şehadetinin seneidevriyesinde ziyaret ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Devlet olarak biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Geleceğin şef adayları hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor
        Geleceğin şef adayları hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor
        Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı
        Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı
        Sinop'tan kısa kısa
        Sinop'tan kısa kısa
        Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
        Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi