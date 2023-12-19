Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı düştü avcılık arttı

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı düştü avcılık arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

        Bölgede kar yağışıyla birlikte deniz suyundaki sıcaklığın düşmesi balık avcılığında artışa neden oldu.

        Kentte denize açılan büyük teknelerin yanı sıra kıyı balıkçıları da barınaklara farklı türlerde avladıkları balıklarla dönüyor.

        Ağlara takılan, hamsi, mezgit, istavrit, levrek, tirsi, kefal ve lüfer gibi balıklar tezgahlarda kilogramı 30 ile 120 lira arasından değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hamsi başta olmak üzere balık avcılığında bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

        Farklı türlerde balıkların ağlara takıldığını vurgulayan Ünlü, "Deniz suyunun ısısının düşmesiyle genel anlamda avcılıkta bir artış bekliyorduk. Çok şükür yavaş yavaş onu görmeye başladık. Giderek bunun artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Balıkçı Mert Kanal ise tezgahlarında her türden balık bulunduğunu belirterek, "Vatandaş hangi balığı canı çekerse onu alabiliyor. Hamsi kilogramı 30 liradan satılıyor. En ucuz şu an o. Mezgit, istavrit gibi balıklara da vatandaşlar ilgi gösteriyor." dedi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Sinop'ta umuma açık yerlerde denetim yapıldı
        Sinop'ta umuma açık yerlerde denetim yapıldı
        Erfelek Kaymakamı Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti
        Erfelek Kaymakamı Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Geleceğin şef adayları hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor
        Geleceğin şef adayları hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor
        Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı
        Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı
        Sinop'tan kısa kısa
        Sinop'tan kısa kısa