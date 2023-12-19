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        Yeni hizmete açılan Erfelek Devlet Hastanesi 1300 hasta kabul etti

        Sinop'un Erfelek ilçesinde bir ay önce hizmete açılan devlet hastanesi, bugüne kadar 1300 hasta kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:31
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        Yeni hizmete açılan Erfelek Devlet Hastanesi 1300 hasta kabul etti
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde bir ay önce hizmete açılan devlet hastanesi, bugüne kadar 1300 hasta kabul etti.

        Hastane müdürü Birol Demirbaş, AA muhabirine, hastanelerinin 22 yatak kapasiteli olduğunu söyledi.

        Faaliyete başladıkları günden itibaren vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermek güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, "Hastanemiz yaklaşık bir ay önce hizmete alındı. Bu süreçte 1300 hasta kabulü yaptık. Hastane yönetimi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilme adına çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemiz tekrar tüm ilçe halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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