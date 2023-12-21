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        Sinop'ta taksinin çarptığı kadın öldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:51
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        Sinop'ta taksinin çarptığı kadın öldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Fevzi K'nin kullandığı 57 T 5002 plakalı ticari taksi Taçahmet köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fati Ö'ye (70) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücü Fevzi K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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