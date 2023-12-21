Sinop'ta taksinin çarptığı kadın öldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Fevzi K'nin kullandığı 57 T 5002 plakalı ticari taksi Taçahmet köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fati Ö'ye (70) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Fevzi K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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