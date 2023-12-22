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        Sinop'ta üniversite öğrencilerine keşkek ikram edildi

        Sinop Üniversitesince gerçekleştirilen "Sinop Mutfağı Workshop" etkinliği kapsamında öğrencilere keşkek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:51
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        Sinop'ta üniversite öğrencilerine keşkek ikram edildi
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        Sinop Üniversitesince gerçekleştirilen "Sinop Mutfağı Workshop" etkinliği kapsamında öğrencilere keşkek ikram edildi.

        Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla Sinop Mutfağı Workshop etkinliği yapıldı.

        Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, keşkekler öğrencilerle akademik ve idari personele ikram edildi.

        Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, aşçı önlüğü giyerek Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle geleneksel Sinop keşkeğini dağıttı.

        Bu tür etkinliklerin Sinop mutfağını tanıtmak adına önemli olduğunu vurgulayan Taşdemir, öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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