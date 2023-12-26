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        Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı memleketi Sinop'a getirildi

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı hava yoluyla memleketi Sinop'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 01:01
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        Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı memleketi Sinop'a getirildi
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        Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı hava yoluyla memleketi Sinop’a getirildi.

        Evli ve iki çocuk babası şehit Erenoğlu'nun naaşı Sinop Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

        Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, burada silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

        Karşılamaya, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Erenoğlu'nun naaşı, duanın ardından Boyabat Belediyesi cenaze aracına konularak, toprağa verileceği Boyabat ilçesine gönderildi.

        Şehit Erenoğlu, bugün saat 11.00’de Boyabat Hükümet Konağı önünde düzenlenecek törenin ardından Yeşilyurt köyünde defnedilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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