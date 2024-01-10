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        Gerze Kaymakamı Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:59
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        Gerze Kaymakamı Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Arabacı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

        "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine destek" adlı fotoğrafına oy veren Arabacı, "Çevre-Yaşam"da Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafları seçti.

        Arabacı, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı fotoğrafını oyladı.

        Kaymakam Arabacı, dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen fotoğrafların değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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