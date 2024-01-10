Gerze Kaymakamı Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Arabacı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine destek" adlı fotoğrafına oy veren Arabacı, "Çevre-Yaşam"da Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafları seçti.
Arabacı, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı fotoğrafını oyladı.
Kaymakam Arabacı, dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen fotoğrafların değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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