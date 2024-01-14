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        Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonuna zarar veren şüpheli yakalandı

        Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonundaki pompalara zarar veren kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:33
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        Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonuna zarar veren şüpheli yakalandı
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        Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonundaki pompalara zarar veren kişi, gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, traktörüyle Sinop-Erfelek kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen Ö.S.Ö. bilinmeyen nedenle buradaki görevliyle tartıştı.

        Tartışmanın ardından bir süre istasyonda bekleyen Ö.S.Ö, daha sonra traktörünü hareket ettirerek yakıt pompalarına çarpmaya başladı.

        Traktörüyle istasyondaki üç pompaya zarar veren Ö.S.Ö, bir süre sonra olay yerinden aracıyla ayrıldı.

        İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine şüpheli Ö.S.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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