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        Gerze İlçe Emniyet Müdürü Sevindik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Sinop'ta Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:21
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        Gerze İlçe Emniyet Müdürü Sevindik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Sinop'ta Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, AA’nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Sevindik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

        "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" adlı fotoğrafına oy veren Sevindik, "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan’ın "Zamanın donduğu an", Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

        Sevindik, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğraflarına oy verdi.

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