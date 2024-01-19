Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de öğrenciler karnelerini aldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

        İlçede, 3 bin 784 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Haşim ve Zehra Tarı İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Arabacı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Boyabat'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Gerze Belediye Başkanı Şensoy esnaf ziyaretinde bulundu
        Gerze Belediye Başkanı Şensoy esnaf ziyaretinde bulundu
        Gerze İlçe Emniyet Müdürü Sevindik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katı...
        Gerze İlçe Emniyet Müdürü Sevindik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katı...
        Boyabat'ta orman köylüleri ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi
        Boyabat'ta orman köylüleri ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi
        Ayancık'ta "Baba Okulu" projesi hayata geçirildi
        Ayancık'ta "Baba Okulu" projesi hayata geçirildi
        Sinop'ta otomobil ormanlık alana devrildi, bir kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobil ormanlık alana devrildi, bir kişi yaralandı