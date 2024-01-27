Sinop'ta yöresel yemek yarışması düzenlenecek

Sinop Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Esma Halime Şahin, Durağan Yöresel Yemek Yarışması organize edeceklerini söyledi.

Şahin, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Sinop'a ait yemek ve turizm kültürünü her alanda göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

Sinop'ta ilk kez 10 kategoride 40 yarışmacının katılımıyla 40 çeşit yemeğin yarışacağı etkinlik yapacaklarını ifade eden Şahin, "Sinop'un her ilçesinden yarışmaya katılacak vatandaşlarımız ürünlerini yarışma esnasında yapacak." dedi.

Şahin, Sinop'un 300 çeşit yemek türü bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sinop mantısı ve nokulunu artık Türkiye tanıdı ve marka oldu. Projelerimiz arasında Sinop'a özgü yemek kitabı çıkartmayı düşünüyoruz. Bu tür yarışmalarla Sinop mutfağının zenginliğini ve lezzetini ülkemize ve dünyaya tanıtma fırsatını da yakalamış olacağız. Bu kapsamda yöresel yemek yarışmasına uluslararası düzeyde olan ve Türkiye'yi temsil eden ünlü şefler jüri üyesi olarak katılacak. Sinop'un geçmişini, kültürünü, yemeğini, yöresel kıyafetini yapacağımız etkinliklerle miras bırakmak istiyoruz."