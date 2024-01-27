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        Sinop'ta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alperen Eymen Yener toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:00
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        Sinop'ta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alperen Eymen Yener toprağa verildi.

        Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisinde cenaze namazı kılınan Yener'in naaşı, Boyabat Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Yener'in ailesi, yakınları, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Alperen Eymen Yener, iki gün önce Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkarken sacın çökmesiyle merdiven boşluğuna düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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