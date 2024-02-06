Sinop'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Sinop'ta, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler yad edildi.

Sinop Alaaddin Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, depremde vefat edenler için dua edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen programda da il genelindeki tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Anadolu Lisesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayatta sevinçler, mutluluklar, acılar ve hüzünler bulunduğunu, bugünün ise acılı ve hüzünlü anlarından biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirten Özarslan, "Milletimizin zorluklara, acılara karşı mukavemeti çok güçlüdür, dayanışmacıdır, toplumcudur, tasada ve kederde bir oluruz. Milletimiz, zor günlerde yine beraber olması sayesinde bu zorlukları aştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devletin bütün imkanlarıyla ve halkımızın büyük desteğiyle bölge, yükselişe geçti. Az zamanda çok işler yapıldı." dedi.

Sinop halkına da minnettar olduğunu dile getiren Özarslan, "Devletin bütün imkanlarıyla, halkımızın isteğiyle bütün destekler deprem bölgesine aktı. Sinoplu hemşehrilerime minnettarlığımı iletmek istiyorum. Allah bu tür afetlerden bizleri korusun. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra Valilik önünde AFAD İl Müdürlüğü tarafından arama kurtarma malzemeleri sergisi açıldı, ardından Valilik Afet Koordinasyon Merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.