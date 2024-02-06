Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

        Sinop'ta, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler yad edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler yad edildi.

        Sinop Alaaddin Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, depremde vefat edenler için dua edildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen programda da il genelindeki tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Anadolu Lisesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayatta sevinçler, mutluluklar, acılar ve hüzünler bulunduğunu, bugünün ise acılı ve hüzünlü anlarından biri olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirten Özarslan, "Milletimizin zorluklara, acılara karşı mukavemeti çok güçlüdür, dayanışmacıdır, toplumcudur, tasada ve kederde bir oluruz. Milletimiz, zor günlerde yine beraber olması sayesinde bu zorlukları aştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devletin bütün imkanlarıyla ve halkımızın büyük desteğiyle bölge, yükselişe geçti. Az zamanda çok işler yapıldı." dedi.

        Sinop halkına da minnettar olduğunu dile getiren Özarslan, "Devletin bütün imkanlarıyla, halkımızın isteğiyle bütün destekler deprem bölgesine aktı. Sinoplu hemşehrilerime minnettarlığımı iletmek istiyorum. Allah bu tür afetlerden bizleri korusun. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." diye konuştu.

        Daha sonra Valilik önünde AFAD İl Müdürlüğü tarafından arama kurtarma malzemeleri sergisi açıldı, ardından Valilik Afet Koordinasyon Merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Nisi Göleti Projesi hayata geçiriliyor
        Sinop'ta Nisi Göleti Projesi hayata geçiriliyor
        Sinop'ta başarılı polislere belgeleri verildi
        Sinop'ta başarılı polislere belgeleri verildi
        Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
        Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
        Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
        Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
        Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde okuyucu sayısı arttı
        Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde okuyucu sayısı arttı