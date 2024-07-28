Gerze'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.M.İ. idaresindeki 57 ACA 804 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop caddesinde H.S’nin kullandığı 34 HL 1798 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü E.M.İ. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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