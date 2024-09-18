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        Gerze Kaymakamı Arabacı köy ziyaretlerinde bulundu

        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorkun ve Karlı köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:39
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        Gerze Kaymakamı Arabacı köy ziyaretlerinde bulundu
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        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorkun ve Karlı köylerini ziyaret etti.

        Kaymakam Arabacı, ziyaretlerde köy muhtarlarıyla görüştü, köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

        Arabacı, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

        Ziyaretlerde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cumhur Kurt, SYDV Müdürü Fevzi Korkmaz da bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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