Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Ayancık'ta bir hafta sürecek panayır açıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ayancık Panayırı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayancık'ta bir hafta sürecek panayır açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Ayancık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ayancık Panayırı başladı.

        Cemil Yıldız Caddesi'nde kurulan panayıra şehir içi ve dışından çok sayıda esnaf katılıyor.

        Gıda, giyim, züccaciye gibi ürünlerin satışının yapıldığı panayır, bir hafta süresince açık olacak.

        Ayancık Belediyesi ekiplerince de panayır alanında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik noktası oluşturularak tedbir alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Dikmen ve Durağan'da Gaziler Günü kutlandı
        Dikmen ve Durağan'da Gaziler Günü kutlandı
        Boyabat ve Gerze'de Gaziler Günü kutlandı
        Boyabat ve Gerze'de Gaziler Günü kutlandı
        Kota kararı Karadeniz'de hamsi varlığının devamına katkı sağlayacak
        Kota kararı Karadeniz'de hamsi varlığının devamına katkı sağlayacak
        Gerze Kaymakamı Arabacı köy ziyaretlerinde bulundu
        Gerze Kaymakamı Arabacı köy ziyaretlerinde bulundu
        Gerze ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Gerze ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Sinop'ta köylerde yangınlara karşı farkındalık eğitimi veriliyor
        Sinop'ta köylerde yangınlara karşı farkındalık eğitimi veriliyor