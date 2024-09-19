Ayancık'ta bir hafta sürecek panayır açıldı

Ayancık Belediyesi ekiplerince de panayır alanında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik noktası oluşturularak tedbir alındı.

Gıda, giyim, züccaciye gibi ürünlerin satışının yapıldığı panayır, bir hafta süresince açık olacak.

Cemil Yıldız Caddesi'nde kurulan panayıra şehir içi ve dışından çok sayıda esnaf katılıyor.

Sinop’un Ayancık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ayancık Panayırı başladı.

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