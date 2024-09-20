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        Balık tezgahlarında palamut, hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:07
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        Balık tezgahlarında palamut, hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor
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        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

        Av sezonunun başlamasının ardından büyük ve küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlıyor.

        Başta palamut olmak üzere çinekop, hamsi, istavrit, barbunya ve kefal gibi balıkların avcılığının yoğun olarak yapıldığı kentte, tezgahlar balık çeşitleriyle süsleniyor.

        Palamudun tanesinin 60 liradan satıldığı kentte, diğer balık türleri ise kilogramları 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının biraz düşmesiyle avcılığının arttığını söyledi.

        Karadeniz'de çok farklı türde balıkların avlandığını vurgulayan Ünlü, vatandaşların istedikleri balığı tüketme imkanı bulduklarını anlattı.

        Ünlü, yaşanan bolluğun bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Bu sezon çok güzel avcılık yapılıyor. Tezgahlarımızda bolluk, bereket var. Palamut zaten çok bol avlanıyor. Şimdi diğer balık türleri de avlanmaya başladı. Bu durumdan hem biz çok memnunuz hem vatandaşımız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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