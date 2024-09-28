Sinop'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Numan Necati Gümüş'ün kullandığı 06 KA 7632 plakalı otomobil, Boyabat Küçük Sanayi Kavşağı'nda tel örgüye çarpıp savrularak sanayinin içinde devrildi.
Kazada, sürücü, Kumral B. ve Şahin D. ile çocuklar U.B, E.S.B, H.İ.K, F.Ş. ve N.Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.