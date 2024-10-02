Türkeli'de vatandaşlara yangın farkındalık eğitimi verildi

Valilikçe hayata geçirilen "Orman Köylülerine Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında ilçeye bağlı Çatak Geriş, Çatak Güney, Çatak Örencik, Ayaz, Yusuflu, Kuşçular ve Akçabük köylerinde yaşayanlara AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve YEDAŞ görevlilerince yangınların önlenmesine yönelik bilgi aktarıldı.

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