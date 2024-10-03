Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Müftülük tarafından kitap fuarı açıldı

        Sinop'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kitap fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Müftülük tarafından kitap fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kitap fuarı açıldı.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, günümüzde artık dijital yayıncılık açısından farklı bir noktaya gelindiğini ancak fiziki kitabın her zaman farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

        Kitap okuma alışkanlığının artırılması noktasında yapılan her etkinliğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Okuyan, okuduğunu anlatan, gezen, araştıran bir nesil arzu ediyoruz. Kitaplarımızın bu anlamda çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar hayırlı olmasını vesile ediyorum. Din görevlilerimizin haftasını da kutluyorum." diye konuştu.

        İl Müftüsü Paşa Bektaş ise kitap okuma farkındalığı oluşturma açısından bir kitap fuarı düzenlemeyi uygun gördüklerini dile getirdi.

        Fuarın açılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Bektaş, vatandaşları da fuara davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        Türkeli'de vatandaşlara yangın farkındalık eğitimi verildi
        Türkeli'de vatandaşlara yangın farkındalık eğitimi verildi
        Boyabatlı teknoloji yarışmacıları İtalya yolcusu
        Boyabatlı teknoloji yarışmacıları İtalya yolcusu
        Deprem mağduru çocuklardan etkilenen çift korucuyu aile oldu
        Deprem mağduru çocuklardan etkilenen çift korucuyu aile oldu
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta üreticilere sera naylonu desteği verildi
        Sinop'ta üreticilere sera naylonu desteği verildi