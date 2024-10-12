AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığına yeniden Çetin seçildi

Yapılan seçimde katılan tüm delegelerin oyunu alan Çetin, yeniden başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını MKYK üyesi Selahattin Çebi'nin yaptığı kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Türkeli Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut baştan Recep Samet Çetin, tek aday olarak katıldı.

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