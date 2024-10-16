Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Ekiplerce yapılan aramalarda, zanlının çantasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesinde otobüsle yolculuk yapan bir şüphelinin üzerinde ve çantasında arama yapıldı.

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