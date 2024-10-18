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        Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi

        Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yük gemileri, Sinop Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:29
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        Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi
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        Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yük gemileri, Sinop Limanı'na demirledi.

        Bölgede saatteki hızı 35 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

        Söz konusu gemilerin hava şartlarının düzelmesiyle seferlerine devam edeceği belirtildi.

        Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada da bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, vatandaşlardan sel, zirai don ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması istendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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