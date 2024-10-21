Gerze'de şehit polis Şeyda Yılmaz anısına futbol turnuvası düzenledi

Gerze Ülkü Ocakları Başkanlığından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan takımlara teşekkür edilerek, gençleri daha çok sportif faaliyetlerin içine çekmenin, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanı, gençler arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin amaçlandığı belirtildi.

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