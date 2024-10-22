Sinop'ta üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından çevre temizliği gerçekleştirildi.
Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından çevre temizliği gerçekleştirildi.
Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, gönüllülük çalışmaları kapsamında Akliman mevkisinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.
Öğrenciler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla bölgedeki çöpleri topladı.
Toplanan çöpler daha sonra Sinop Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de öğrencilerle birlikte çöp toplayarak, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine değindi.
Taşdemir, öğrencilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
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