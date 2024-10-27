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        Boyabat'ta 101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

        Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:13
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        Boyabat'ta 101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı
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        Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Boyabat Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için Hükümet Konağı önünde toplanıldı.

        Yürüyüşe, Kaymakam Vekili Celal Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Boyabat Belediyesinin temin ettiği minibüslerle Salar köyüne giden katılımcılar buradan Kral Kaya Mezarı ve Çal Mahallesi güzergahından Kurusaray köyü piknik alanına yürüdü.

        Katılımcılara Boyabat Belediyesi tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı. Daha sonra Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı'na yürüyen grup, incelemelerde bulunup Boyabat ilçe merkezine dönüş yaptı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

        Erdem, "Türkiye Cumhuriyeti ilk yüz yılını güçlü geçirdi, inşallah ikinci yüzyılını da güçlü geçirecek. Bu bağlamda bizler de Kaymakamlığımızın uhdesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyemiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları duyurmak insanlığımızla paylaşmak bize mutluluk veriyor. Bizler bu rotaların duyurulması için ileriki zamanlarda da yürüyüşlerimize devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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