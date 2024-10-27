Sinop'ta çay yatağına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Türkeli'nden Ayancık yönüne gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 EB 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay yatağına yuvarlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.