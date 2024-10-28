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        Gerze'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için yürüyüş düzenlendi

        Sinop'un Gerze İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:37
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        Gerze'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için yürüyüş düzenlendi
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        Sinop'un Gerze İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, Gerze Belediyesi Festival alanına kadar yürüdü.

        Festival alanında toplanan katılımcılar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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