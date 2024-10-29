Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe katılanların güzel bir gün yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz bu doğa yürüyüşünde, doğanın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken Cumhuriyet'imizin 101. yılının coşkusunu birlikte yaşadık. Çok keyifli zaman geçirdik. Benzeri doğa yürüyüşlerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayancık Doğa Sporları grubu tarafından gerçekleştirilen ve Bakırlızaviye köyünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, İnaltı köyünde sona erdi.

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