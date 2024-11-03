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        Gerze'de sağanak etkili oldu

        Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:51
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        Gerze'de sağanak etkili oldu
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        Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.

        İlçede sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşması, trafikte aksamaya yol açtı.

        Ekipler, su birikintisi olduğu yerlerde çalışma yürüttü.

        Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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