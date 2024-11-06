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        Boyabat'ta çöp konteynerleri yenileniyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerleri yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:32
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        Boyabat'ta çöp konteynerleri yenileniyor
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerleri yenileniyor.

        Boyabat Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürü Cahit Çok, gazetecilere, daha temiz bir Boyabat için tüm gayretleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini yenilemeye başladıklarını vurgulayan Çok, şöyle konuştu:

        "Boyabat’ımızın daha temiz olması için tüm birim çalışma arkadaşlarımızla mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla ve gayretle çalışıyoruz. Bizim görevimiz şüphesiz temizlemek ama hepimizin görevi doğayı kirletmemek. Daha temiz bir coğrafyada, daha temiz bir ilçede yaşamak hepimizin hakkı."

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