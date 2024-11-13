Gerze'de iş yerlerine yönelik ruhsat denetimi yapıldı

Açıklamada, ayrıca denetimleri gerçekleştiren ekiplerin iş yerleri sahiplerine çevre ve temizlik ile ilan ve reklam vergilerinde yapılan güncellemelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı.

Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluklarının Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlendiği vurgulandı.

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