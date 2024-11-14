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        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:23
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        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bandrolsüz sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 10 bin 440 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin ambalaj paketi, 27 likit, 4 elektronik sigara ve bir makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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