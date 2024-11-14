Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bandrolsüz sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 10 bin 440 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin ambalaj paketi, 27 likit, 4 elektronik sigara ve bir makaron doldurma aparatı ele geçirildi.