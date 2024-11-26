Erfelek'te vatandaşlara KADES bilgilendirmesi yapıldı

Vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtan ekipler, ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme (ŞÖMİN) ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri hakkında bilgi verdi.

Jandarma ve Emniyet ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında ilçenin farklı noktalarda vatandaşlara KADES’le ilgili bilgiler aktarıldı.

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