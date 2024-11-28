Sinop'ta "Şiddete karşı rengini seç" etkinliği yapıldı

Etkinlik kapsamında ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stant açılarak, öğrencilere, KADES uygulaması hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddetin artık son bulması gerektiğini vurgulayan Taşdemir, bu tür etkinliklerle geleceğin teminatı olan geçenlerde bu yönde farkındalık oluşturulmasını çok anlamlı bulduklarını dile getirdi.

"Şiddete karşı dur" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ellerini boyayarak panoya el baskısı yapan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNKAMER) tarafından Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, kadına şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla çeşitli renklerde boyadıkları elleriyle, oluşturtulan panoya el baskısı yaptı.

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