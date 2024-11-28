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        Sinop'ta "Türk Denizcilik Tarihinde Sinop Baskını ve Etkileri" konferans düzenlendi

        Sinop'ta, "Türk Denizcilik Tarihinde Sinop Baskını ve Etkileri" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:42
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        Sinop'ta "Türk Denizcilik Tarihinde Sinop Baskını ve Etkileri" konferans düzenlendi
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        Sinop'ta, "Türk Denizcilik Tarihinde Sinop Baskını ve Etkileri" konferansı düzenlendi.

        Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Örenç’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, katılımcılara 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınının stratejik, politik, diplomatik ve sosyal boyutlarıyla ilgili bilgi aktarıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop Deniz Savaşı'nda şehit düşen kahraman askerleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Tarihi her açıdan öğrenmenin, bilmenin geleceğe ışık tutacağına inandıklarını vurgulayan Özarslan, "Milletimiz, şehitlerimizin emaneti olan bu vatan topraklarını, onların aziz hatıralarını daima yüreklerinde yaşatacaktır. Bizlere düşen görev, onların mirasına sahip çıkmak ve bu güzel vatanı daha da güçlü kılmak için hep birlikte çok çalışmaktır." dedi.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise Osmanlı donanmasının kısıtlı imkanlarla Rus donanması karşısında ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini dile getirerek, Türk milletinin tarih boyunca varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele ettiğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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