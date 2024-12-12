Türkeli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.
Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, katılımcılara uyuşturucu madde ile mücadelenin yanı sıra dolandırıcılık, kumar ve sanal bahis konularında bilgilendirme yapıldı.
Programda, görevlilerce ayrıca katılımcıların soruları da yanıtlandı.
Programa, Kaymakam Safa Kahraman İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Aydın ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.