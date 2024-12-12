Türkeli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı

Programda, görevlilerce ayrıca katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, katılımcılara uyuşturucu madde ile mücadelenin yanı sıra dolandırıcılık, kumar ve sanal bahis konularında bilgilendirme yapıldı.

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