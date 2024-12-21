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        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:25
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        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 57 AR 255 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.G'ye (65) çarptı.

        Ağır yaralanan N.G, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Diğer kazada ise M.Ü'nün kullandığı 57 AAL 862 plakalı kamyonet, Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette bulunan M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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