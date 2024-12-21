Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Diğer kazada ise M.Ü'nün kullandığı 57 AAL 862 plakalı kamyonet, Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana devrildi.

Ağır yaralanan N.G, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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