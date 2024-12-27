Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Sinop'ta, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.