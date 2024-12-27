Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
Sinop'ta, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.
Sinop'ta, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.
Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.
Kendisini bir kez daha minnetle yad ettiğini vurgulayan Özarslan, "Milletimizin birlik ve beraberliği, bağımsızlığa olan inancını İstiklal Marşı gibi abide bir şiirle destanlaştıran, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, minnetle yad ediyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
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