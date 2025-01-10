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        Sinop'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:09
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        Sinop'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        R.G. idaresindeki 57 FD 488 plakalı otomobil, Akcakese köyünde kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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