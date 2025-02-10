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        Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

        Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:54
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        Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
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        Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Erfelek ve merkez ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu'da da 66 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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