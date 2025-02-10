Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Erfelek ve merkez ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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